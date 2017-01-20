Felaketin cezası: 2 milyon 100 bin TL!

Kocaeli Dilovası'ndaki limanda geçen hafta tanklar arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızdı. Oluşan kirlilikten etkilenen kuşlartelef oldu. Bölgede temizlikçalışmaları başlatıldı. Çevre faciasından etkilenen ve can çekişen kuşlar için de seferber olundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen hayvanlar tedavi altına alındı. Yıkanıp bakımları yapıldıktansonra da kuvöze alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, limandan denize 90 ila100 ton civarında fuel oil döküldüğü bildirildi. Çevre felaketine yol açan firmaya ise 2 milyon 100 binTL para cezası kesildiği öğrenildi.
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