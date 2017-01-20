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DHKP-C’ye baskın

DHKP -C’ye baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri bir kanlı planı daha ortadan kaldırdı. Canlı bomba eylemine hazırlanan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapıldı. Çok sayıda zırhlı araçla 'na giren polis, 1'i canlı bomba 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

FERİT ZENGİN-SONER KOÇER
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