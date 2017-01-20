Destek artacak

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AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, aHaber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e konuştu. Gül, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer aldığı anayasa değişiklik sistemine 'hayır' diyen partilerin tabanlarından büyük destek geleceğine inandığını söyledi.
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