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Destek artacak

Destek artacak
AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, aHaber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e konuştu. Gül, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer aldığı anayasa değişiklik sistemine 'hayır' diyen partilerin tabanlarından büyük destek geleceğine inandığını söyledi.
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