Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devralacağı gün CNN'in yaptığı bir haber eleştiri konusu oldu.
Habertürk'ün haberine göre seçim kampanyasından bu yana Trump'ın hedefindeki medya kuruluşlarından biri olan CNN'de yayınlanan haberde, yemin töreninin yapılacağı gün Trump'ın başına birşey gelirse Beyaz Saray'daki görevi Obama'nın kabinesinden bir ismin alacağını belirtti.
Sosyal medyada hızla haber eleştiri konusu olurken, birçok kullanıcı CNN'i 'sorumsuz gazetecilik' yapmakla suçladı.
Donald Trump ve ailesi ile ilgili istihbarat örgütlerinin alarm seviyesini yükselttiği ve güvenlik önlemlerini arttırdığı biliniyor.
Güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olan ABD'nin seçilmiş başkanına karşı birçok ölüm tehdidi olduğu bilgisi medyaya yansırken, geçtiğimiz günlerde Florida'da yemin töreninde Trump'a suikast düzenleyeceğini söyleyen bir adam gözaltına alınmış, yapılan incelemeler sonucunda bu kişi Hillary Clinton'ın bir aile dostu çıkmıştı.
Başkan seçildikten sonra başlıca medya kuruluşlarıyla arasındaki buzları eritemeyen Trump, yaptığı ilk basın toplantısında CNN temsilcisine söz vermemiş ve CNN'i uydurma haber makinesi olarak tanımlamıştı.
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buda beklenmiyor deyil bekleniyor ama nazaman olacagi belirsiz ya kendisi amerkayi bolup burakacak yada ayni amerkanin vurulan baskani gibi olacak
Amerikada neler oluyor,gazeteciler sağduyulu olmalı.Bütün bunları okuyunca Trumpun doğru seçim ve gerçekten Amerikaya tam zamanında başkan olduğu anlaşılıyor.Trumptan Türkiyeyle ilişkileri gerçek müttefiklik yörüngesine döndürmesini bekliyoruz.
Cnn , BBC = Yalan rüzgarı
resmen ölümle tehdit ediyorlar ,çünkü dönen kirli çarklarına çomak soktu , şimdi anladınızmı ALLAH C,C, ,CEHENNEMİ NEDEN YARATTI,,,bizdede tayyip başkan dönen kirli çarklara çomak sokmuştur,,,
Şu günlerde devamlı olarak CNN International'ı izliyorum. Adamlar delirmiş ve hatta kudurmuş gibi her türlü etik ve politik teamüllerin dışında Trump'a amansızca ve alenen saldırıyorlar. ABD'lilerin Başkanlarını öldürmekten sabıkaları vardır, bilirsiniz. Trump kendini çok iyi korumalı.
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