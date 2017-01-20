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'den bir skandal daha

'ın uydurma makinesi olarak tanımladığı 'den bir skandal daha! Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devralacağı gün CNN'in yaptığı haber tepkilere neden oldu. Haberde yemin töreninin yapılacağı gün Trump'ın başına birşey gelirse Beyaz Saray'daki görevi Obama'nın kabinesinden bir ismin alacağı belirtildi.

CNN bunu da yaptı! Eğer Trump öldürülürse...

Donald 'ın Beyaz Saray'daki görevini devralacağı gün 'in yaptığı bir haber eleştiri konusu oldu.

Habertürk'ün haberine göre seçim kampanyasından bu yana Trump'ın hedefindeki medya kuruluşlarından biri olan CNN'de yayınlanan haberde, yemin töreninin yapılacağı gün Trump'ın başına birşey gelirse Beyaz Saray'daki görevi Obama'nın kabinesinden bir ismin alacağını belirtti.

Sosyal medyada hızla haber eleştiri konusu olurken, birçok kullanıcı CNN'i 'sorumsuz gazetecilik' yapmakla suçladı.

Donald Trump ve ailesi ile ilgili istihbarat örgütlerinin alarm seviyesini yükselttiği ve güvenlik önlemlerini arttırdığı biliniyor.

Güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olan ABD'nin seçilmiş başkanına karşı birçok ölüm tehdidi olduğu bilgisi medyaya yansırken, geçtiğimiz günlerde Florida'da yemin töreninde Trump'a suikast düzenleyeceğini söyleyen bir adam gözaltına alınmış, yapılan incelemeler sonucunda bu kişi Hillary Clinton'ın bir aile dostu çıkmıştı.

Başkan seçildikten sonra başlıca medya kuruluşlarıyla arasındaki buzları eritemeyen Trump, yaptığı ilk basın toplantısında CNN temsilcisine söz vermemiş ve CNN'i uydurma haber makinesi olarak tanımlamıştı.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 12:59
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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koylu koylu

buda beklenmiyor deyil bekleniyor ama nazaman olacagi belirsiz ya kendisi amerkayi bolup burakacak yada ayni amerkanin vurulan baskani gibi olacak

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evet1
hayır1
cevapla 20.01.2017 17:11
Alp Alp

Amerikada neler oluyor,gazeteciler sağduyulu olmalı.Bütün bunları okuyunca Trumpun doğru seçim ve gerçekten Amerikaya tam zamanında başkan olduğu anlaşılıyor.Trumptan Türkiyeyle ilişkileri gerçek müttefiklik yörüngesine döndürmesini bekliyoruz.

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evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 15:38
esat esat

Cnn , BBC = Yalan rüzgarı

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evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 15:35
tevfik tevfik

resmen ölümle tehdit ediyorlar ,çünkü dönen kirli çarklarına çomak soktu , şimdi anladınızmı ALLAH C,C, ,CEHENNEMİ NEDEN YARATTI,,,bizdede tayyip başkan dönen kirli çarklara çomak sokmuştur,,,

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evet5
hayır0
cevapla 20.01.2017 14:34
enar enar

Şu günlerde devamlı olarak CNN International'ı izliyorum. Adamlar delirmiş ve hatta kudurmuş gibi her türlü etik ve politik teamüllerin dışında Trump'a amansızca ve alenen saldırıyorlar. ABD'lilerin Başkanlarını öldürmekten sabıkaları vardır, bilirsiniz. Trump kendini çok iyi korumalı.

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evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 13:25
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