Antalya'da 55 yaşındaki müzisyenİbrahimBilge, narkozsuz(uyanık kraniotomi) ameliyat ile beynindeki kitle alınırken çareyi şarkı söylemekte buldu. Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı. İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Antalya Eğitim ve AraştırmaHastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen Bilge, doktoruna operasyonda şarkı söylemek istediğini söyledi. Beyin ve Sinir CerrahisiUzmanı Opr. Dr. Hakan Çakın kendisine izin verdi.
'AĞRI-ACI DUYMADIM'
Kemanıyla masaya yatan Bilge, ameliyat sırasında hiç susmadı. Doktor ve hemşireleri güzelsesi ile adeta mest etti. Ameliyat sonrasında da keman çalan Bilge, bu şekilde heyecanını yendiğini söyledi. Adeta canlı müzik yapan İbrahim Bilge, herhangi bir ağrı ya da acı duymadığını söyledi. Opr. Dr. Hakan Çakın da, "Tümörün yakın ilişkide bulunduğu beyin alanı, hastanın sağ elini ve sağ bacağını kullandığı alan. Uyanık kraniotomi tekniği sayesinde ameliyatta beynin önemlibölgelerine dokunup dokunmadığımızıkontrol edebildik" şeklinde konuştu.
GÜLE-OYNAYA AMELİYATA GİRDİ
Müzisyen İbrahim Bilge'nin beynindeki 6 santimlik kitleyi başarılı bir operasyonla alan Opr. Dr. Hakan Çakın, "Kullandığımız yöntemde anestezi olmadığı için operasyon sonrası hastayı hemen servise alıyoruz ve ertesi gün yürütüyoruz" dedi. Dr. Çakın, Bilge'nin müzisyen olmasından dolayı çok eğlenceli bir hasta olduğunu, ameliyatın da kendileri için keyifli geçtiğini belirtti. Ameliyathanede resital veren İbrahim Bilge de kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.
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