Cankurtaran hata

Eskişehir'de yaşayan Yüksel Yıldız (44), bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşamaya başladı. Hastanenin yolunu tuttu. Doktorlar, kalp filmi çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancak yanlışlıkla 'kanser taraması' filmi çekildi. Sonuçlarını doktora gösteren Yıldız, hayatının şokunu yaşadı! Prostat kanseri olduğunu öğrendi. Acilen ameliyata alındı. Başarılı bir operasyon geçirdi. Kanser olduğunu öğrenmesini kader olarak gören Yüksel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben hastalığımı tesadüfen öğrendim. Kalp şikayeti ile acile gittim. Kalp krizi şüphesiyle bir gece acilde kaldım. Ertesi gün Kardiyoloji doktoru film istedi. Renkli tomografiyi damar için çekilmesi gerekirken bir hata sonucu kanser taraması ile ilgili sintigrafi çekilmiş. Yanlış çekilen filmle hastalığımı öğrendim. Çok sinsi bir tümörmüş. Fark edilmese ilerleyecekti. Tümörler tamamen temizlendi. Şimdi patolojiden gelecek sonucu bekliyoruz. Bu aşamadan sonra kemoterapi veya ışın tedavisi göreceğim."