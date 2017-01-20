Cankurtaran hata

Yüksel Yıldız, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Kalp filmi yerine yanlışlıkla kanser taraması çekildi. Prostat kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyat olan Yüksel, “Hastalığımı tesadüfen öğrendim” dedi
Eskişehir'de yaşayan Yüksel Yıldız(44), bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşamayabaşladı. Hastanenin yolunu tuttu. Doktorlar,kalp filmi çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancakyanlışlıkla 'kanser taraması' filmi çekildi.Sonuçlarını doktora gösteren Yıldız, hayatınınşokunu yaşadı! Prostat kanseri olduğunuöğrendi. Acilen ameliyata alındı. Başarılıbir operasyon geçirdi. Kanser olduğunu öğrenmesinikader olarak gören Yüksel, yaşadıklarınışöyle anlattı: "Ben hastalığımı tesadüfenöğrendim. Kalp şikayeti ile acile gittim. Kalpkrizi şüphesiyle bir gece acilde kaldım. Ertesigün Kardiyoloji doktoru film istedi. Renkli tomografiyidamar için çekilmesi gerekirken birhata sonucu kanser taraması ile ilgili sintigrafiçekilmiş. Yanlış çekilen filmle hastalığımı öğrendim.Çok sinsi bir tümörmüş. Fark edilmeseilerleyecekti. Tümörler tamamen temizlendi.Şimdi patolojiden gelecek sonucu bekliyoruz.Bu aşamadan sonra kemoterapi veyaışın tedavisi göreceğim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.