Cani Koç’a ağır müebbe

İstanbul Kabataş'ta 'MeleklerleYaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkalaErikli (48), 16 Aralık'ta ofisinin bulunduğuapartmanın girişinde vurularak katledildi.Ünlü yazar ve yaşam koçu Erikli'yi öldürenkişinin Sinem Koç (31) olduğu tespitedildi. Cinayetten bir gün sonra yakalananve suçunu itiraf eden Koç ifadesinde,"Onunla tanıştıktan sonra ruhen rahatsızoldum. Şu an dahi şeytanı görüyorum.Nedeni bu kadındır" dedi. Koç hakkında"tasarlayarak kasten öldürmek"suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapistalebiyle iddianame düzenlendi. Savcılıkayrıca şüphelinin, ateşli silahlar kanununamuhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yılakadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.İddianame, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'negönderildi.
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