Cani Koç’a ağır müebbe

İstanbul Kabataş'ta 'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli (48), 16 Aralık'ta ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde vurularak katledildi. Ünlü yazar ve yaşam koçu Erikli'yi öldüren kişinin Sinem Koç (31) olduğu tespit edildi. Cinayetten bir gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden Koç ifadesinde, "Onunla tanıştıktan sonra ruhen rahatsız oldum. Şu an dahi şeytanı görüyorum. Nedeni bu kadındır" dedi. Koç hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Savcılık ayrıca şüphelinin, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.