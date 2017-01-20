Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, istqnbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.
3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.
NAZİF KARAMAN/SABAH
Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel'in ellerinin darbe girişimcileri tarafından kelepçelenmesinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.