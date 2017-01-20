Yol Durumu
  1. 3 örgüte birden ağır darbe
  2. Bahçeli: “El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli"

Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Deniz Harp Okulu Komutanı 'in ellerinin darbe girişimcileri tarafından kelepçelenmesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral 'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili tamamlandı.


3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza sine gönderildi.



Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.


FETÖ'nün sırasında, istqnbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.



3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NAZİF KARAMAN/SABAH
Etiketler: , , , ,
  • 20 Ocak 2017, Cuma 18:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar