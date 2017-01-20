Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.





3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.







Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in 15 Temmuz gecesi kaçırılması ile ilgili soruşturma tamamlandı.





FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, istqnbul'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne kapatan, 5'i tutuklu 9 subay hakkında dava açıldı.







3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.



NAZİF KARAMAN/SABAH