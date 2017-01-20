Bebeğine yetişemedi

Elazığ'da meydana gelen kaza yürekleri acıttı. KebanNüfus Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Nurgül Celayir(37), hastanede kuvözde tutulan bebeğini emzirmeye giderken eşiİskender Celayir'in kullandığı otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü İskenderCelayir ile annesi FerideCelayir ise yaralandı. Olay yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kuvözde tutulan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Elazığ'a gitmeye çalıştığı belirtildi.
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