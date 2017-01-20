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Başbakan: Devlet Bey'i tanıyamamışlar

Başbakan Yıldırım, "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır." dedi.

Başbakan: Devlet Beyi tanıyamamışlar

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım hakkında sorulan sorulara ise şöyle yanıt verdi:

"Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır."
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 14:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

Sayın Başbakanım; Sağ ol Varol Tam isabet, Sayın Bahçeli söylediğiniz gibi siyasetin değil Milleti ve Bayrağı için çarpışan bir zaddır. Sayın MHP Başkanıma da Millet Olarak saygılar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.01.2017 16:27
Mehdi Mehdi

Devlet baba milletin adamıdır,millidir,vatanseverdir.Devlet Baba,nın hainlerle işi olmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.01.2017 16:18
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