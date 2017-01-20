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Bahçeli söz verdi

Bahçeli söz verdi
CHP Genel Başkanı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi yorumladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de 'illa görüşünü değiştir' diye özel bir öneri götürmedim" şeklinde değerlendirdi.
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