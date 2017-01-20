Ayıların uykusu kaçtı

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda normal şartlarda bu mevsimde kış uykusunda olması gereken anne ve bir yavru ayı görüntülendi. Profesyonel doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş, geçen hafta gezintiye çıktı. Yaz ve sonbahar aylarında çok kez görüntülediği ayılara, ilk kez kış mevsiminde rastladı.