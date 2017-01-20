Anlamlı bağış

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan Berkay Akbaş’ın ailesine 10 bin TL’lik yardım yapıldı. Parayı hayır kurumlarına bağışlayan acılı aile, “Biz evladımızı kaybettik. Okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize” dedi
Tarihler 10 Aralık 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı yakınında bomba sesleri duyuldu. Terör örgütü PKK'nındüzenlediği kalleş saldırıda 44 vatanevladı şehit oldu. O kahramanlardanbiri de tıp fakültesi öğrencisiBerkay Akbaş'tı (19). Berkay'ın sınav stresini atmak için Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gittiği öğrenildi. Cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Aradan yaklaşık 1.5 ay geçti. SinopSosyal Yardımlaşma Vakfı, Akbaş ailesine10 bin TL yardımda bulundu.Berkay'ın anne ve babası ise verilenparayı hayır kurumlarına bağışlamayakarar verdi. Paranın 5 bin lirası Sinop Çağdaş Yaşam Derneği'ne, 3 bin 500 lirası LÖSEV'e, 1500 lirası da Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı. Baba Salim Akbaş, "Oğlumuzun hedefine biz de farklı noktada katkı verelim dedik. Oğlumuz adına yapılacak her türlü bağışı 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız' dedik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özellikle kız çocuklarını okutmada gösterdiği başarıyı yıllardan beri takip ediyoruz. Oğlum okuyacaktı, başkabir kız çocuğu okusun, başka bir çocukokusun istedik. LÖSEV'i de dahilederken oğlumuz sağlıkçı olacaktı. Doktor olacaktı, LÖSEV'de kanserli çocuklar başta olmak üzere insanlara ne oranda hizmet verdiğini ben yakından takip ediyorum. Mehmetçik Vakfı'nın varlığını kimseye anlatmaya gerek yok" dedi. Anne Zeynep Akbaş ise, "Biz evladımızı kaybettik, bundan sonra okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Berkay'ın çok hayallerivardı, ablasıyla ikisi doktor olmakistiyorlardı. Allah kimseye evlatacısı yaşatmasın, gerçekten çok zor" diye konuştu.
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