Anlamlı bağış

Tarihler 10 Aralık 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı yakınında bomba sesleri duyuldu. Terör örgütü PKK'nın düzenlediği kalleş saldırıda 44 vatan evladı şehit oldu. O kahramanlardan biri de tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'tı (19). Berkay'ın sınav stresini atmak için Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gittiği öğrenildi. Cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Aradan yaklaşık 1.5 ay geçti. Sinop Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Akbaş ailesine 10 bin TL yardımda bulundu. Berkay'ın anne ve babası ise verilen parayı hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdi. Paranın 5 bin lirası Sinop Çağdaş Yaşam Derneği'ne, 3 bin 500 lirası LÖSEV'e, 1500 lirası da Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı. Baba Salim Akbaş, "Oğlumuzun hedefine biz de farklı noktada katkı verelim dedik. Oğlumuz adına yapılacak her türlü bağışı 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız' dedik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özellikle kız çocuklarını okutmada gösterdiği başarıyı yıllardan beri takip ediyoruz. Oğlum okuyacaktı, başka bir kız çocuğu okusun, başka bir çocuk okusun istedik. LÖSEV'i de dahil ederken oğlumuz sağlıkçı olacaktı. Doktor olacaktı, LÖSEV'de kanserli çocuklar başta olmak üzere insanlara ne oranda hizmet verdiğini ben yakından takip ediyorum. Mehmetçik Vakfı'nın varlığını kimseye anlatmaya gerek yok" dedi. Anne Zeynep Akbaş ise, "Biz evladımızı kaybettik, bundan sonra okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Berkay'ın çok hayalleri vardı, ablasıyla ikisi doktor olmak istiyorlardı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, gerçekten çok zor" diye konuştu.