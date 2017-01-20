AK Parti'li vekile 10 gün rapor verildi

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Gazi Mecliste, milletin kürsüsüne kelepçe vurulmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bazı HDP'li kadın milletvekillerinin saldırısına uğrayan Gökçen Özdoğan Enç'e hastanede, boynunda ve kolunda zedelenme olduğu ve karaciğerinde sıvı toplandığı yönünde teşhis konuldu, 10 gün rapor verildi." dedi.

İnceöz, "TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginlik" konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, partisinden ihraç edilen ve bugüne kadar Genel Kurul çalışmalarına hiçbir katkısını görmedikleri Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, milletin kürsüsünde bulunan mikrofona kendini sol el bileğinden kelepçelemek suretiyle kürsü işgali gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Gazi Mecliste milletin kürsüsüne kelepçe vurulması asla kabul edilemez." diyen İnceöz, AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak, uzun süren ikna çabalarının ardından kelepçeyi milletin kürsüsünden çıkarmak için oraya gittiklerini belirtti.





"4 HDP'Lİ VEKİL ORANTISIZ BİÇİMDE SALDIRDI"

İlknur İnceöz, yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

"Hem Aylin Nazlıaka'ya hem de kürsüye zarar vermemek için önce anahtarla kelepçeyi açmayı denedik. Daha sonra da mikrofonun iki vidasını sökerek, kelepçeyi milletin Meclisinden çıkarttık. Bunun üzerine kürsüye hazırlıklı geldiği belli olan Aylin Nazlıaka, HDP'li kadın milletvekillerini yanına çağırdı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey daha sonra geldi. CHP'li Meclis İdare Amiri, Şafak Pavey'i yerine çağırdı. İddia edildiği gibi Şafak Pavey'e yönelik herhangi bir müdahale söz konusu olmadığı gibi, bununla ilgili görüntüler de mevcuttur.

Aylin Nazlıaka'nın daveti ile kürsüye yaklaşan bazı HDP'li kadın milletvekilleri, Antalya Milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e, saldırmıştır. HDP'li 4 milletvekilinin orantısız bir biçimde saldırısına maruz kalan vekilimiz, bu saldırı karşısında nefsi müdafaa yapmıştır. Saldırı sonrası yere düşen milletvekilimiz can havliyle kalkmış, ardından aldığı darbeler nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmıştır. Gökçen Özdoğan Enç ile Şafak Pavey, bu gelişmeler sırasında asla yan yana gelmemiştir. Arbede sırasında yere düşen Şafak Pavey'e yönelik herhangi bir darp da söz konusu olmamıştır. Dün geceyi hastanede geçiren milletvekilimiz Gökçen Özdoğan Enç'e boynunda ve kolunda zedelenme olduğu ve karaciğerinde sıvı toplandığı yönünde teşhis konulmuş olup, kendisine 10 gün rapor verilmiştir. Gökçen Enç bu gece de hastanede kalacaktır."

İlknur İnceöz, Enç'in, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili hassasiyetten dolayı, sağlık koşullarını zorlayarak TBMM Genel Kuruluna geldiğini ve oyunu kullandığını ifade ederek, maruz kaldığı orantısız şiddet nedeniyle Gökçen Özdoğan Enç'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu yaşananların istenen bir durum olmadığını vurgulayan İnceöz, "Ancak kürsü işgali, kürsünün kelepçelenmesi asla kabul edilemez. Bizler milletvekili olarak, seçimlerde aldığımız binlerce oya ve seçmenimize karşı sorumluyuz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, AK Parti Grubu ve AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak bugüne kadar hiçbir şiddet eylemine prim vermediklerini belirtti.





"ERİL HABER DİLİNİ KINIYORUZ"

İnceöz, "Hele hele kadınlara yönelik şiddet konusunda yaptıklarımız ortadayken, bu konuda sicili kabarık olanlardan alacağımız ders yoktur. Kürsü masumiyetini ihlal eden, milletin kürsüsünü işgal eden, türlü bahanelerle Parlamento çalışmalarını sabote eden bu anlayışı kınıyor, milletimizin bekası için, ülkemizin geleceği için atacağımız adımları hiçbir müdahalenin engelleyemeyeceğinin bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu gelişmelerin ardından, sosyal medya ve basın üzerinden "Mecliste kadınlar birbirine girdi", "Mecliste kadın kavgası" şeklinde çıkan "Eril haber dilini" de kınadıklarını bildiren İnceöz, "Bugün yaşadıklarımızın tekrar etmemesi, her fırsatta demokrasi havarisi kesilenlerin millete, milletin meclisine ve milletin kürsüsüne saygı duyması en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.