AK Parti İstanbul il binasına saldırı

Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Saldırıyı terör örgütü DHKP-C'nin yaptığı belirlendi.

Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.



BAŞBAKAN YILDIRIM: YAPTIKLARI ALÇAKLIKTIR

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini söyledi. Yıldırım, şunları söyledi: Hangi terör örgütü olduğu farketmez. Yaptıkları alçaklıktır









