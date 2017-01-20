Acı karşılama

Türkiye, 16 Ocak'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen uçak kazasıyla sarsıldı. HongKong'tan havalanan Boeing 747-400 tipikargo uçağı, Manas Havaalanı'na iniş yapmak üzereyken yere çakıldı. Uçaktaki mürettebattan kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı,ikinci pilot Kazım Öndül,uçuş teknisyeni İhsan Koca veyükleme uzmanı Melih Aslan ile birlikte 34 Kırgız vatandaşı hayata gözlerini kapadı. Bişkek'te Aslan'ın cenaze işlemleri devam ederken Dirancı, Öndül ve Koca'nın cenazeleri dün THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştı. Cenazelerin uçaktan indirilişi sırasında Atatürk Havalimanı'na gözyaşları sel olup aktı. Dirancı, Öndül ve Koca için Ataköy Ömer DurukCamisi'nde tören yapıldı. Dirancı, Öndül ve Koca'nın yakınları, tabuta sarılıp ağladı. Kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
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