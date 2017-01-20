Yol Durumu
  1. Medyadaki FETÖ’cüler 17 Aralık’ı biliyormuş

ni 2 ay önce yüklemiş

operasyonunda gözaltına alınan Birgün gazetesi yöneticisi ’ın bilgisayarından çıktı. Dosyanın, 17 Aralık’tan 2 ay önce bilgisayara yüklendiği belirlendi

17 Aralık fezlekesini 2 ay önce yüklemiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, isimli yasadışı hacker grubu ile irtibatları tespit edilen ve grup adına kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan 9 isme yönelik operasyon başlatmıştı. Başsavcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derya Okatan, , Ömer Çelik, Tunca Öğreten, Eray Sargın ve Metin Yoksu'yu gözaltına almıştı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan Fatih Yağmur, Deniz Yücel ve Hünkar Alican Duman'ın yurtdışında oldukları anlaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLU
Şüpheliler soruşturma savcısına ifade verdikten sonra 'silahlı ne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçları kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerden Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 AY ÖNCE KAYDEDİLMİŞ!
Tutuklanan şüphelilerden Birgün Gazetesi yöneticisi Mahir Kanaat'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital veriler üzerinde yapılan incelemede 'nin orijinal halinin operasyon yapılmadan 2 ay önce (22 Eylül 2013) bilgisayarına yüklendiği belirlendi. Orijinal olduğu tespit edilen fezlekenin internet ortamında bulunmasının mümkün olmadığını kaydeden savcılık, şüphelinin fezlekeyi ancak /PDY'nin emniyet birimlerindeki üyelerinden alabileceğini değerlendirdi.

25 ARALIK FEZLEKESİ DE BULUNDU
Yine savcılığın tespitlerine göre, 25 Aralık 2013'te gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun fezleke örneği de şüpheli Mahir Kanaat'ın bilgisayarında ele geçirildi. Fezlekenin 25 Aralık operasyonundan 1 hafta önce yani 17 Aralık 2013 günü bilgisayara yüklendiği saptandı. Savcılık bu fezlekenin de ancak FETÖ/ PDY'ye mensup emniyetçilerden alınabileceğini değerlendirdi. Hem 17 Aralık hem de 25 Aralık fezlekelerini operasyonlardan çok önce elde eden Mahir Kanaat'ın FETÖ üyesi olmaktan tutuklandığı öğrenildi. Diğer şüpheli Ömer Çelik'in PKK terör örgütü üyesi olmak, Tunca Öğreten'in ise 'DHKP-C silahlı terör örgütü ile irtibatı sebebiyle tutuklandıkları kaydedildi.

SABAH


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  • 20 Ocak 2017, Cuma 01:42
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