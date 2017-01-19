Yıldırım’dan 367 garabeti uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine öğle yemeği verdi. Yemekte milletvekilleri bazı sosyal medya hesaplarında AK Parti'de anayasa değişikliğine oy vermediği belirtilen bazı milletvekillerinin listelerinin yayımlanmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Yıldırım vekillere şu uyarıları yaptı: "Sosyal medyada fitne çıkarmak isteyen var. Maskeli hesaplar ardında çamur at izi kalsın mantığıyla hareket eden, camiamızda içinde fitne yaymak isteyen hesaplara dikkat edin, bunlara prim vermeyin." Bahsedilen hesabın "Başkentçi" olduğu öğrenildi. Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra akşam saatlerinde milletvekili isim listesi yayımlayan bu hesabın kapandığı görüldü. Yıldırım, 367 hukuk garabetine benzer bir başka hukuk garabeti çıkarma gayretleri olduğunu belirterek "Oy kullanırken dikkatli olalım. Hukuki tartışmaya neden olacak davranışlardan kaçının. Kazasız belasız bu süreci atlatalım" uyarısı yaptı. Bir milletvekili, "Son başbakan ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ne hissediyorsunuz" diye sorunca Yıldırım, esprili tarzı ile yanıt verdi. Yıldırım, "Siz de beni gaza getirmeyin. Sonunda altımdaki koltuğu kaydırdınız" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, oylama sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda milletvekillerine bilgi verdi. Elitaş, "Oylama zarflarını aldığınızda içine bakın. İçinde oylama pulları kalmış olmasın. Aksi takdirde oylar geçersiz sayılır" diye konuştu.