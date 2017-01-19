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YAŞ'ı imzaya sunan Albay Atuk kripto 'cü çıktı

15 Temmuz sonrası YAŞ kararlarını imzaya sunan 'un da 'den tutuklandığı ortaya çıktı.

YAŞı imzaya sunan Albay Atuk kripto FETÖcü çıktı
kalkışmasının yaşandığı gece Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtük'ün rehin alınması ve karargahta yaşananlara ilişkin Atuk, 24 Temmuz'da "tanık" sıfatıyla Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'a ifade verdi. İfadesi sırasında çelişkili beyanlarda bulunan Atuk, savcıya "hocam" diye hitap etti. Bu sözün ardından tedirgin davranışlar sergileyen Atuk'un bu tavrı Saylan'ın dikkatinden kaçmadı. Savcının şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada karargahın kamera kayıtları incelendi. Atuk'un 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Kara Kuvvetleri Karargahı'nda askeri kamuflajlı olduğu ve 'dan ihraç edilen ve tutuklu Tuğgeneral Mücahit Tamer ile birlikte hareket ettiği tespit edilince 10 Ağustos'ta bu kez "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Sorgusunda FETÖ üyesi olmadığını savundu. Atuk'un odasında yapılan aramalarda bulunan ajanda ve sayfalar dolusu belgede fişleme notları ele geçirildi. Sorgusundaki çelişkili ifadeler ve ele geçirilen deliller ışığında tutuklanan Atuk'un Kasım 2016'da TSK'dan ihraç edildiği belirtildi.

(elinde dosya olan) 28 Temmuz'da yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları imzalaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götüren heyet içinde en yetkili isim olarak yer aldı. Atuk kararların bulunduğu dosya Erdoğan'a sunulduğu sırada çekilen fotoğraf karesinde yer aldı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 08:07
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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g&#252;lay gülay

bu örgütle mesai harcayan emniyet birimlerimizin ALLAH yar ve yardımcısı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 09:30
NUSRET NUSRET

CUMHURBAŞKANIMIZI ALLAH KORUMUŞ BUKADAR YANINDA BULUNAN TERÖRİSTLER KENDİSİNE ZARAR VEREBİLİRDİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 09:29
ozan ozan

bu hainleri türk vatandaşlığından çıkarın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 09:28
ERMAN ERMAN

HAİNLER İDAM EDİLMELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 09:28
HAMİ HAMİ

HAİNLER HER YERE GİRMİŞLER ,İNSAN GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTANLAR ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 08:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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