Tekmeciye akıl testi

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 ayakadar hapis cezası istemiyleyargılanmasına devamedildi. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmazken, mağdur Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etti. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti. Mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu'nun avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtti. Bir önceki duruşmada verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını kaydetti.
KASTEN YARALAMA
Sürekli deli numarası yapan Çakıroğlu'nun burada yapılacak gözlem sonucunda akli dengesininyerinde olup olmadığına karar verileceği öğrenildi. Hakim, mağdure Ayşegül Terzi'nin tedavi evraklarının İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldiğini ve "Kasten yaralama" raporu düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Duruşma, "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanan 8 Mart 2017'e ertelendi. Muhtemelen son kararın bu tarihte verileceği öğrenilirken, bu durum bir mesaj olarak nitelendirildi.
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