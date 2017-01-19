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Tekmeciye akıl testi

Otobüste şortlu hemşireyi tekmeleyen sanık, akıl testi için hastaneye sevk edildi. Duruşma karar için 8 Mart Kadınlar Günü’ne ertelendi

Tekmeciye akıl testi
İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire 'ye şort giydiği için tekme atan 'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmazken, mağdur Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etti. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti. Mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu'nun avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını belirtti. Bir önceki duruşmada verilen karar gereğince Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yatış işleminin yapıldığını kaydetti.

KASTEN YARALAMA
Sürekli deli numarası yapan Çakıroğlu'nun burada yapılacak gözlem sonucunda akli dengesinin yerinde olup olmadığına karar verileceği öğrenildi. Hakim, mağdure Ayşegül Terzi'nin tedavi evraklarının İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geldiğini ve "Kasten yaralama" raporu düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Duruşma, "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanan 8 Mart 2017'e ertelendi. Muhtemelen son kararın bu tarihte verileceği öğrenilirken, bu durum bir mesaj olarak nitelendirildi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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