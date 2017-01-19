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Tek taşını kendi aldı

’da eşiyle tartışan kadın, öfkesini kocasının otomobilinden çıkardı. Aracı çizip dikiz aynaları ve silecekleri kopardı. Taşla tüm camları kırdı. O anlar kameralara yansıdı

Tek taşını kendi aldı
Kadının intikamı pahalıya patladı. İlginç olay dün 'da yaşandı. B.K., eşi S.K. ile tartıştı. Koca evi terk etti. Çılgına dönen genç kadın ise hırsını, kocasının arabasından çıkardı. Otomobilin dikiz aynalarını, sileceğini ve park lambalarını kırdı. Ancak siniri bir türlü geçmedi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi. Bununla da yetinmeyip, yol kenarında bulunan parke taşını alıp bu kez ön, arka ve kapı camlarını tek tek kırdı. şikayetçi olmadı Mahallelinin uyarıları üzerine "Kocamın arabası size ne?" diye cevap verdi. Daha sonra da evine gitti. Bu anlar ise hem güvenlik kamerası tarafından hem de bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler, kadının eşiyle irtibata geçti. Geri dönen S.K., gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ancak eşinden şikayetçi olmadı.

MURAT KARAMAN
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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