Tek taşını kendi aldı

Kadının intikamı pahalıya patladı. İlginç olay dün Adana'da yaşandı. B.K., eşi S.K. ile tartıştı. Koca evi terk etti. Çılgına dönen genç kadın ise hırsını, kocasının arabasından çıkardı. Otomobilindikiz aynalarını, sileceğini ve parklambalarını kırdı. Ancak siniri birtürlü geçmedi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi. Bununla da yetinmeyip, yol kenarında bulunan parke taşını alıp bu kez ön, arka ve kapı camlarını tek tek kırdı. şikayetçi olmadı Mahallelinin uyarıları üzerine "Kocamın arabasısize ne?" diye cevap verdi. Daha sonra da evine gitti. Bu anlar ise hem güvenlik kamerası tarafından hem de bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Ekipler, kadının eşiyle irtibata geçti. Geri dönen S.K.,gördüğü manzarakarşısında şokoldu. Ancakeşinden şikayetçiolmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.