Sonuçsuz hamle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, yeni anayasa hakkındaki çekincelerini dile getiren Kılıçdaroğlu’na, “Süreçte bizi yalnız bıraktınız. MHP’nin kararı nettir ve değişmez” dedi
TBMM'de, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylaması öncesinde teklife destek veren MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli'yi ikna etmek üzere randevu talep eden CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen görüşmeyi dün Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleştirdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu makamının kapısında karşılarken görüşme baş başa gerçekleşti ve 43 dakika 30 saniyesürdü. İki liderin görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nunCHP'nin teklife ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi. Anayasa değişikliği teklifinin ne getirdiği ve CHP'nin öngördüğü sakıncaları konusunda ayrıntılı bir sunum yapan Kılıçdaroğlu'nun, teklifin geri çekilerek gerekirse seçime gidilebileceğini de dile getirdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun teklifin, Anayasanın ilk 4 maddesinde değişikliköngördüğü yönündeki CHP'nin iddiasını da dile getirdiği ve bu yöndeki kaygılarını ilettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca ilk turda sıkça yaşanan gizli oy tartışmalarını da hatırlatarak Bahçeli'den ikinci turda herkesin gizli oy kullanmasını sağlamasını da istediği öğrenildi. MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli'nin ise anayasada öngörülen düzenlemelerle ilgili fiili bir durumun yaşandığını belirtirken Kılıçdaroğlu'na 15 Kasım'da grup toplantısında yaptığı konuşmaya hatırlatarak "Anamuhalefet çağrımızauysaydı sürece dahil olsaydı bambaşka bir paket ortayaçıkabilirdi. Bizi yalnız bıraktınız, katkı verseydinizgörüşmeler sırasında bazı şeyler düzeltilebilirdi" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, MHP'nin Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade ederek "Bugünlerde benimşahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ıziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler" dedi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti. CHP liderini makamının kapısında karşılayan ve uğurlayan Bahçeli ise "Genel başkanım gereğini söyledi" demekle yetindi.
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CHPKK Genel müdürü geziZekali TAKOZ kafaya kapiyi göstermis
DEVLET Bahceli nazikce hic söylememekle ANLIYANA cok sey söyledi
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