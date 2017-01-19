Yol Durumu
  1. İlk 4 madde kabul edildi
  2. Senaryoyu gördük

Sonuçsuz hamle

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün lideri Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, yeni hakkındaki çekincelerini dile getiren Kılıçdaroğlu’na, “Süreçte bizi yalnız bıraktınız. MHP’nin kararı nettir ve değişmez” dedi

Sonuçsuz hamle
TBMM'de, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören değişikliği teklifinin ikinci tur oylaması öncesinde teklife destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna etmek üzere randevu talep eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen görüşmeyi dün Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleştirdi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu makamının kapısında karşılarken görüşme baş başa gerçekleşti ve 43 dakika 30 saniye sürdü. İki liderin görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin teklife ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi. Anayasa değişikliği teklifinin ne getirdiği ve CHP'nin öngördüğü sakıncaları konusunda ayrıntılı bir sunum yapan Kılıçdaroğlu'nun, teklifin geri çekilerek gerekirse seçime gidilebileceğini de dile getirdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun teklifin, Anayasanın ilk 4 maddesinde değişiklik öngördüğü yönündeki CHP'nin iddiasını da dile getirdiği ve bu yöndeki kaygılarını ilettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca ilk turda sıkça yaşanan gizli oy tartışmalarını da hatırlatarak Bahçeli'den ikinci turda herkesin gizli oy kullanmasını sağlamasını da istediği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise anayasada öngörülen düzenlemelerle ilgili fiili bir durumun yaşandığını belirtirken Kılıçdaroğlu'na 15 Kasım'da grup toplantısında yaptığı konuşmaya hatırlatarak "Anamuhalefet çağrımıza uysaydı sürece dahil olsaydı bambaşka bir paket ortaya çıkabilirdi. Bizi yalnız bıraktınız, katkı verseydiniz görüşmeler sırasında bazı şeyler düzeltilebilirdi" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, MHP'nin Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade ederek "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler" dedi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti. CHP liderini makamının kapısında karşılayan ve uğurlayan Bahçeli ise "Genel başkanım gereğini söyledi" demekle yetindi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

CHPKK Genel müdürü geziZekali TAKOZ kafaya kapiyi göstermis

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 02:33
Ramba Samba Ramba Samba

DEVLET Bahceli nazikce hic söylememekle ANLIYANA cok sey söyledi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 02:32
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