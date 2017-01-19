Senaryoyu gördük

Ülkemizin 14 yılının sorumluluğunu üstlenmiş yöneticisi olarak samimi bir muhasebe yapmak istiyorum. Yaptığımız her işi samimiyetle, ihlasla, ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla gerçekleştirdik. Ancak geriye dönüp baktığımızda ülkemize, milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları fark etmekte zaman zaman geç kaldığımızı görüyorum.
Örgüt 17-25 Aralık'ta başaramadığını, 15 Temmuz'da TSK içindeki yandaşları vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Hala bu Pensilvanya'daki zat utanmadan, sıkılmadan, 'Bütün bunlar bir senaryo' diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz. Evvelallah gelecek yakındır ve gelecek bunu çok daha açık ve net ortaya koyacaktır.
Şu anda içerde olanlardan iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu.
Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan Anayasa değişikliği yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenliyor.
Gücünü halktan alan bir Cumhurbaşkanının, vesayetin değil milli iradenin temsilcisi olması kadar tabi bir şey yoktur. Cumhurbaşkanının yeni seçim yöntemiyle gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluşturulurken, Anayasa'nın Başbakanlık hükümeti sistemini esas alan yapısı değiştirilmemiştir. Böyle olunca da her ikisi de gücünü milli iradeden alan iki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır
Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu şekilde çalışıyor olması ortada böyle bir sorun bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinaj bitmeli.
Milletim adına MHP lideri ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık gücünü birleştiren, Meclis'in denetim mekanizmalarını güçlendiren modelinin ülkemize hayırlı olacağına inanıyorum.
Erdoğan, "Size, Batıda, Yargıda Birlik Derneği olarak ön açmayabilirler. Atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım, it ürür kervan yürür" dedi.
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