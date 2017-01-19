Rusya'dan Suriye için kritik hamle!

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmelerine katılması için ABD'ye davet gönderdiklerini açıkladı.

Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi. Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' ifade etmişti.

Tahran yönetimi, Moskova'dan farklı olarak ABD'nin masada olmaması gerektiğini savunuyor.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen Suriye'deki ateşkes, 30 Aralık tarihinden bu yana yer yer ihlal edilse de çoğunlukla uygulandı. Astana zirvesi, süreçteki ikinci adım niteliği taşıyor.

Suriyeli muhalifler ve Şam rejimi, daha önceden zirveye katılacaklarını ilan etmişti.

Ülkedeki ateşkes, DAEŞ ve El Nusra gibi terör gruplarını kapsamıyor.