Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı

Esenyurt'ta yakalanan terörist Maşaripov'un, Rakka'ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan geldiği öğrenildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Maşaripov ile Iraklı teröristin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı.

ÖNCE SİLİVRİ'YE, ORADAN ÇANAKKALE'YE

Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel'in verdiği ifadeye göre, Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi.

İZMİR ÜZERİNDEN HATAY'A GEÇECEKTİ

Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti.

Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.