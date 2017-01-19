Organizatör gözaltında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili soruşturmada davetli listesi ayrıntılı incelemeye alındı. Serginin koordinatörü Timur Özkan'ın bir hafta önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından FETÖ'cü kaçak teröristler ile sık sık ilişki kurduğu tespit edilen Özkan'ın ifadesinin suikastı aydınlatmada etkili olacağı düşünülüyor.