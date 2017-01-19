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Ocağımız yandı!

Ocağımız yandı!
Diyarbakır Sur'da düzenlediği hain saldırı sonucu 4 imiz şehadete ulaştı. polislerden için dün memleketi 'de düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Oğlunun beresini takan baba Mehmet Ali Ocak, güçlükle ayakta durdu. Şehidin oğlu Enes ise babasını gözyaşlarıyla uğurladı. Kahraman şehit, törenin ardından dualarla vatan toprağına bırakıldı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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