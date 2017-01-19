O da ByLock’çu çıktı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak Beytüşşebap ve Amasya Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, 'ByLock'un en üst seviyedeki kırmızı listesinde olduğu iddia edildi. Hamamözü'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ileri sürülen Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Güntepe, Kayseri'di gözaltına alındı. Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi.
İMAMLAR GÖZALTINDA
1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi. Güntepe,Beytüşşebap'ın 2015'te PKK tarafındanele geçirilmeye çalışıldığıbüyük eylemde terör örgütüne karşımücadele vermesiyle ve sosyal medyaüzerinden FETÖ'cülere verdiğitepkilerle sık sık gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında kaymakamlarA.Y., A.Z.F., H.B., H.E.ve U.Y. hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise kaymakamların imamı M.G. ile kadın kaymakamların imamı N.G.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.
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