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O da ByLock’çu çıktı

eski ı , sosyal medyada PKK ve ’ye karşı verdiği mücadele ile sık sık gündeme geldi. Ancak o isim de ByLock’un kırmızı listesinde çıktı, gözaltına alındı

O da ByLock’çu çıktı
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak ve Amasya Hamamözü ı olan 'nin, 'ByLock'un en üst seviyedeki kırmızı listesinde olduğu iddia edildi. Hamamözü'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ileri sürülen Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Güntepe, Kayseri'di gözaltına alındı. Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi.

İMAMLAR GÖZALTINDA
1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi. Güntepe, Beytüşşebap'ın 2015'te PKK tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı büyük eylemde terör örgütüne karşı mücadele vermesiyle ve sosyal medya üzerinden FETÖ'cülere verdiği tepkilerle sık sık gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise kaymakamların imamı M.G. ile kadın kaymakamların imamı N.G.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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