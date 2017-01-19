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Nazik !

Nazik sapık!
İstanbul'da akrabalarının yanında kalan 16 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Diana R'ye eden minibüs şoförü Erdem Karaca'nın, kız ağlayınca kendisinden özür dilediği ortaya çıktı. İddiaya göre genç kız, 8 Ağustos 2015'te Sanayi Mahallesi'nden bir minibüse bindi. Çok geçmeden bütün yolcular indi. Evli ve iki çocuk babası şoför , TEM otoyolunda aracını sağa çekti. Bıçak zoruyla kıza tecavüz etti. Şikayet üzerine tutuklanan Karaca, mahkemede kızın kendi isteğiyle birlikte olduklarını belirtti. Ancak küçük fotomodel, bu iddiayı reddetti: "Bana bıçak zoruyla tecavüz etti. Sonra da beni, oturduğum evin önüne kadar getirdi. Ben sürekli ağlıyordum. "Kusura bakma, özür dilerim, hoşça kal dedi" şeklinde ifade verdi. Hakim, suçu sabit görülen sanığa, tecavüzden 20, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 5 yıl hapis cezası verdi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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