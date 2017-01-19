Meryem Nil 7 yılda geldi

İzmir'de Harun Karakoyun (41) ile evlenen hemşire Rahime Karakoyun (39) yıllarca bebek hasreti çekti. Çocuk sahibi olabilmek için 2 ameliyat geçiren genç kadın, 3 kez de aşılama yöntemi ile anne olmayı denedi. Ancak tedavi olumlu sonuç vermedi. Ancak Karakoyun, mücadelesinden vazgeçmedi. 7 yılın sonunda 2. tüp bebek tedavinin ardından hamile kalan genç kadın Meryem Nil adını verdiği kızını dünyaya getirdi.