Yol Durumu
  1. Emniyetten sahte para uyarısı
  2. BDDK'da 3. FETÖ temizliği

Melih Gökçek'ten Nazlıaka yorumu!

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken ilginç bir eyleme imza atan 'yı, fena ti'ye aldı...

Melih Gökçekten Nazlıaka yorumu!

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken Ankara Bağımsız Milletvekili ilginç bir eyleme imza atarak kendini Meclis kürsüsüne kelepçeledi.

Nazlıaka'nın bu eylemi 'in dikkatinden kaçmadı.

"KARŞISINA BENİM FOTOĞRAFIMI KOYSUNLAR"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek 'Aylin kendini kürsüye kelepçelemiş. Arkadaşlar karşısına benim fotoğrafımı koysunlar... Çılgına döner kürsüyü bırakır' ifadelerini kullandı.

Gökçek 'tweet alemi, kaç tane milletvekili arkadaş aradı Aylin'i ancak sen ikna edersin diyorlar ne dersiniz ne yapsak acaba? diye sordu.
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe 20:23
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
İSMAİL İSMAİL

ASALET SOYDAN GELİR SONRADAN ASİL OLUNMAZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 19.01.2017 21:06
Vatan TOPRAK Vatan TOPRAK

Tek amacı ilgi çekmek bunu yaparken de edep sınırlarını da zorluyor bayan , geçmişte de paketinin adını söylemişti kürsüden (sizene benim Va...mdan demişti) yazık

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır3
cevapla 19.01.2017 21:06
murat murat

LÜTFEN KALİTELİ İNSANLARI MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GÖNDERİN.AİLESİNİ SOYUNU SOPUNU GBTSİNİ İYİ İNCELEYİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır4
cevapla 19.01.2017 20:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar