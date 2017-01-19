Melih Gökçek'ten Nazlıaka yorumu!

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ilginç bir eyleme imza atarak kendini Meclis kürsüsüne kelepçeledi.
Nazlıaka'nın bu eylemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dikkatinden kaçmadı.
"KARŞISINA BENİM FOTOĞRAFIMI KOYSUNLAR"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek 'Aylin kendini kürsüye kelepçelemiş. Arkadaşlar karşısına benim fotoğrafımı koysunlar... Çılgına döner kürsüyü bırakır' ifadelerini kullandı.
Gökçek 'tweet alemi, kaç tane milletvekili arkadaş aradı Aylin'i ancak sen ikna edersin diyorlar ne dersiniz ne yapsak acaba? diye sordu.
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ASALET SOYDAN GELİR SONRADAN ASİL OLUNMAZ
Tek amacı ilgi çekmek bunu yaparken de edep sınırlarını da zorluyor bayan , geçmişte de paketinin adını söylemişti kürsüden (sizene benim Va...mdan demişti) yazık
LÜTFEN KALİTELİ İNSANLARI MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİSE GÖNDERİN.AİLESİNİ SOYUNU SOPUNU GBTSİNİ İYİ İNCELEYİN
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