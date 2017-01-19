Maganda can aldı

İstanbul Silivri'de önceki gün Doğan K. evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan işadamı bahçeye atladı. Kurşunlardan biri iseo sırada markete alışverişe giden17 yaşındaki Berkan Ateş'e isabetetti. Kanlar içinde yere yığılan ve hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acıhaberi alan ailesi ise yıkıldı. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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