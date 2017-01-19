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can aldı

Maganda can aldı
İstanbul 'de önceki gün Doğan K. evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan işadamı bahçeye atladı. Kurşunlardan biri ise o sırada markete alışverişe giden 17 yaşındaki Berkan Ateş'e isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı. Emniyet güçleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

EMİR SOMER
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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