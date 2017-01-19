Yol Durumu
  1. Kaderin böylesi
  2. Tek taşını kendi aldı

Katliamdan yasak aşk çıktı

Hüseyin Tiryaki ve tüm ailesini katleden, ardından da kendi kafasına sıkan cani, eczacı çıktı. Kılıç’ın cinayetleri yasak aşk yüzünden işlediği anlaşıldı...

Katliamdan yasak aşk çıktı
İzmir'de önceki gün bir aileye yok oldu. Kan donduran katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin Tiryaki'nin o dönemde ikinci eşiyle evli olan annesi Aysel Aslan, 7-8 yıl önce Hakan Kılıç'ın babası Murtaza Kılıç ile yasak aşk yaşamaya başladı. , kadına maddi destekte bulundu. Hüseyin Tiryaki de bir dönem 'ın eczanesinde çalıştı. Bu arada Aslan'ın ikinci eşi Mehmet Aslan, 2 yıl önce denizde boğuldu. İki sevgili daha da yakınlaştı. İddiaya göre Hakan Kılıç babasının paralarını yediğini düşündüğü Aysel Aslan'dan intikam almaya karar verdi.

SON ANDA KURTULDU
Olay günü aracına aldığı Hüseyin Tiryaki'yi başından vurdu. Cesedi yol kenarına attı. Daha sonra kendisini tanıdıkları için eve alan Tiryaki'nin 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki'yi annesi Aysel Aslan'ı ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı katletti. Ardından da evine gitti. Eşi İlknur Kılıç'ında polise, "Eşim hayatında tavuk bile kesmedi. Bu işi nasıl yaptı, inanamıyorum" dediği öğrenildi. Bu arada Hüseyin Tiryaki'nin diğer üvey kardeşi üniversite öğrencisi Emre Can Aslan'ın, olay sabahı erken saatte evden çıktığı için öldürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

CEYHAN TORLAK
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar