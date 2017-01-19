Katliamdan yasak aşk çıktı

İzmir'de önceki gün bir aileye yok oldu. Kan donduran katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin Tiryaki'nin o dönemde ikinci eşiyle evli olan annesi Aysel Aslan, 7-8 yıl önce Hakan Kılıç'ın babası Murtaza Kılıç ile yasak aşk yaşamaya başladı. Murtaza Kılıç, kadına maddi destekte bulundu. Hüseyin Tiryaki de bir dönem Hakan Kılıç'ın eczanesinde çalıştı. Bu arada Aslan'ın ikinci eşi Mehmet Aslan, 2 yıl önce denizde boğuldu. İki sevgili daha da yakınlaştı. İddiaya göre Hakan Kılıç babasının paralarını yediğini düşündüğü AyselAslan'dan intikam almaya karar verdi.
SON ANDA KURTULDU
Olay günü aracına aldığı Hüseyin Tiryaki'yi başından vurdu. Cesedi yol kenarına attı. Daha sonra kendisini tanıdıkları için eve alan Tiryaki'nin 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki'yi annesi Aysel Aslan'ı ve üvey kız kardeşi BehiyeAslan'ı katletti. Ardından da evine gitti. Eşi İlknur Kılıç'ında polise, "Eşim hayatındatavuk bile kesmedi. Bu işi nasılyaptı, inanamıyorum" dediği öğrenildi. Bu arada Hüseyin Tiryaki'nin diğer üvey kardeşi üniversite öğrencisi Emre Can Aslan'ın, olay sabahı erken saatte evden çıktığı için öldürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.
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