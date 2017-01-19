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Katliam talimatı tan çıktı

Katliam talimatı laptoptan çıktı
Yılbaşı gecesi gece kulübü 'da 39 kişiyi katleden 'lı terörist 'un ilişkileri deşifre olmaya başladı. İstanbul Esenyurt'ta terör örgütünün hücre evinde yakalanan teröristin evde bulunan dizüstü bilgisayarında, teröriste örgütten gelen şifreli sesli eylem talimatı bulundu. Eylem talimatının, 'DEAŞ emiri'nden geldiği tespit edildi. Teröristin Taksim'de çektiği görüntülerin de sırrı çözüldü. Görüntülü selfie'nin Taksim'de eylem yapmayı planlayan teröristçe yine Rakka'daki DEAŞ emirine gönderildiği öğrenildi.

EN SON 3 OCAK'TA
Görüntüler, teröristin en son 3 Ocak'ta kullandığı abumuhammad12345653@ gmail. com adresinden ele geçirildi. Teröristin mail adresine bir cep telefonundan girdiği anlaşıldı. Adresi hackleyen polis, fotoğraf ve görüntülere ulaştı. Böylece teröristin en net fotoğrafı da ortaya çıkmış oldu. Teröristin ayrıca başka bir DEAŞ üyesine cep telefonundan konum gönderdiği belirlendi. Konumun gönderildiği adresi basan polis, teröristin ayrıldığını tespit etti. Terörist ilk ifadesinde, "Taksim'e gittim ama çok önlem vardı. Sahilde taksiyle tur attım. Reina uygun görünüyordu. Rakka'daki kişiye sordum, kabul etti" demişti.

SABAH
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 01:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Yani duruma bakilirsa istanbulda ve türkiyede bu herifler cirit atiyorlar, gözünü paa bürümüs serefsizlerde bunlara gözlerini kirpmadan elveri kiraliyorlar. Düsmana gerek yok ki. bu serefsiz kadar tehlikeli satilik serefsiz dolu memleket. Adam kabak gibi ortaya cikariyor söyledikleri ile türkiyedeki lackaliklarin boyutunu. Sen almanyada bir yere yerleseceksin, ve bildirmeyeceksin yerlestigin yeri, bak bakalim seni ve o ev sahibini ne yapiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 02:45
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