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Kaderin böylesi

Kavgada bıçaklanan oğlu için kamyonetiyle hastaneye giden baba, çarptığı motosikletli genci öldürdü

Kaderin böylesi
Tekirdağ'ın ilçesinde, iş arkadaşı olan Ahmet Laçin ve Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Kurtses, Laçin ile Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, kurtarılamadı. Bu arada oğlunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyan Bedirhan Laçin, hemen kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hız yapan baba, oğlunun bıçaklandığı Nusretiye Mahallesinde, yemek kuryeliği yapan Fırat Kaleli'nin kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaleli'de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, hem bıçaklanan oğlu hem de çarptığı kuryenin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Bedirhan Laçin ve Nazım Kurtses gözaltına alındı.

LEVENT SİLİSTRE
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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