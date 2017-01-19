Kaderin böylesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iş arkadaşı olan Ahmet Laçin ve Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Kurtses, Laçin ile Şahin'i bıçaklayarakkaçtı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, kurtarılamadı. Bu arada oğlunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyan Bedirhan Laçin, hemen kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hız yapan baba, oğlunun bıçaklandığı Nusretiye Mahallesinde, yemek kuryeliği yapan Fırat Kaleli'nin kullandığımotosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaleli'de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, hem bıçaklanan oğlu hem de çarptığı kuryenin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Bedirhan Laçin ve NazımKurtses gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.