Kan lobisi yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübünü hedef aldı. DEAŞ'lı cani eğlence mekanını basıp etrafa kurşun yağdırdı. 39 kişiyi katledip kaçtı. Tüm dünya bu caniyi merak ederken, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi büyük bir başarıya imza attı. Terörist 17 gün sonra kıskıvrak yakalandı. O hain 1983 doğumlu Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov adlı DEAŞ'lı çıktı. Operasyonun arkasında ise nefes nefese bir takip vardı. İşte tetikçiye giden yolun öyküsü:



GÜRBULAK'TAN GİRDİ:

Abdulkadir Masharipov, geçen yıl ortalarında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan kaçak yolla yurda giriş yaptı. Ailesini Konya'ya bıraktı. Sık sık kaçak yolla Suriye'deki örgüt kamplarına gidip geldiği anlaşıldı. Konya'da kaldığı sürede Y.C. ile saldırıyı planladı. Ardından İstanbul'a ulaştı.



31 ARALIK GECESİ:

Sırt çantasına koyduğu Kaleşnikof silahla Zeytinburnu 58. Bulvar'dan yola çıktı. Hedef Reina'ydı. Taksiyle mekanın önüne gelince sırt çantasının içinden silahını çıkardı ve etrafa kurşun yağdırdı. Yaralı numarası yaptı. Mekandan çıkarılan ilk 10 kişi arasına karıştı ve olay yerinden kaçtı.



ÖNCE ZEYTİNBURNU:

Saldırıdan sonra 3 taksi değiştirip soluğu Zeytinburnu'nda aldı. Y.C. ile eylem planlarını yaptığı örgüt evine saklandı.



ÇANAKKALE GEÇİLMEZ:

Terörist, 2 Ocak'ta Zeytinburnu'ndaki evden çıktı. Amacı önce Pendik'e gidip oradan Çanakkale'ye ulaşmak ardından da yurt dışına kaçmaktı. Çalıntı ve ikiz plaka takılı bir otomobille yola çıktı. Trafik polisi Bakırköy'de şüpheli bulduğu aracı uyardı. Ancak terörist trafik polislerine ateş açtı ve otomobille Beyoğlu'na doğru kaçtı. Ertesi gün de örgütün Sefaköy'deki hücreevine saklandı.



MASHARİPOV'UN İLK PLANI:

Terörist Masharipov, oğluyla birlikte kaçmak için çok uğraştı. Ancak polisin sıkı takibi, bu planı yarım bıraktı. DEAŞ'lı terörist Anadolu yakasına geçemeyince bu kez Suriye planı hazırlandı.



İKİNCİ ADRES SEFAKÖY:

DEAŞ'lı terörist 4 Ocak akşamına kadar Sefaköy'de kaldı. Daha sonra Esenyurt'taki başka bir örgüt evine ulaştırıldı. DEAŞ'ın Hatay'da mobil ekipleri vardı. Terörist Suriye'ye geçişinin sağlanması için Hatay'daki bu ekiple temas sağladı. Ardından 12 Ocak'ta soluğu Esenler Otogarı'nda aldı. Hatay otobüsüne binmenin yollarını aradı. Ancak yazıhane görevlileri teröristi tanıdı. Polis otogarı abluka altına aldı. Ama terörist bir kez daha kaçtı. Hatay'da teröristi bekleyen 2 DEAŞ'lı ise yakalandı. Her kaçışta adres değiştiren Masharipov, ertesi gün Esenyurt'ta bu kez bir daha kaçamadığı örgüt evine saklandı.



58. BULVAR:

Polis, saldırıdan o güne dek Zeytinburnu, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Esenyurt ve Pendik'te 20 örgüt hücresini bastı. 5 ayrı saldırıyı engelleyip 50 şüpheliyi yakaladı. "Yusuf Hoca" kod adlı İlyas Momoşaripov ise Konya'da yakalandı. Momoşaripov, "Saldırının planlayıcısı ve yardımcısı, örgüt yöneticisi Y.C." şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun üzerine İstanbul polisi, 14 Ocak'ta Y.C.'yi Zeytinburnu 58. Bulvar'daki örgüt evine yapılan baskında gözaltına aldı.



ÇAPRAZ SORGU ÇÖZDÜ:

Polis, Y.C.'nin çapraz sorgusunda verdiği bilgilerden hareketle Esenyurt'ta 5 adres saptadı. Çiçekçi, sucu, emlakçı kılığına giren polis, adresleri takibe aldı. Teröristin Esenkent Mahallesi'ndeki Özyurtlar Sitesi'nde bir evde saklandığı ortaya çıktı.



TENE TRARE İLE YATAKTA YAKALANDI:

Evi kuşatan polis, içeride çocuk olmadığını anladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 16 Ocak'ta 22.00'de toplantı yaptı. Polis, 23.15 itibariyle düğmeye bastı. Evin kapısı kırıldı. Terörist, Mısırlı Tene Trare ile aynı odada yatakta yakalandı.



HEPSİ SURİYE'YE GİDECEKTİ:

Terörist, önce "Aradığınız şahıs ben değilim" diye bağırdı. Ardından da polise saldırarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Polis, evde DEAŞ üyesi olan ve örgüte eleman kazandırmakla görevli Iraklı bir erkeği, Senegalli Dina A. ile aynı odada yakaladı. Evin bir başka odasında ise Somalili kadın Aysha M. gözaltına alındı. Kadınların DEAŞ'ta örgüt eğitimi almak için Suriye'ye geçmek üzere Türkiye'ye geldikleri anlaşıldı.



BALI YİNE SAHNEDE

Masharipov'un saldırı talimatını Ebu Bekir Kod adlı İlhami Balı'dan aldığı vurgulandı. Atatürk Havalimanı'na yapılan baskının ardında da Balı vardı. DEAŞ'ın Rakka emiri olan Balı, eski örgütü El Kaide ile bağlantıya geçip saldırıları planladı. Türkiye, Balı'yı "aranan teröristler" listesine aldı. Başına da 4 milyon dolar ödül koydu!



ORTAKÖY-BURSA HATTI

Bursa'da, Ortaköy'deki Reina saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı. Baskın yapılan evde çok sayıda sahte pasaport çıktı. Ekipler yaptıkları araştırmada evi Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S.'nin birlikte kullandığını saptadı. N.S.'nin İzmir'de yakalandığı, M.S.'nin ise halen arandığı açıklandı.



5'İNCİ KATTAN KODESE

İstanbul polisi, DEAŞ'lı teröristi çembere aldı. İyice köşeye sıkışan Masharipov son olarak Esenyurt'taki bu binada saklandı. 5'inci kattaki dairenin içine kısıldı. Polisin büyük operasyonuyla yakalandı.





* Reina canisinin gözaltına alındığı evde 1 Iraklı erkek ile Mısırlı, Somalili ve Senegalli 3 kadın daha vardı. Iraklı zanlının adının Ali Cemal Muhammed olduğu açıklandı. Esenyurt'taki hücre evini kiralayan ismin de Ali Cemal Muhammed olduğu saptandı.





* DEAŞLI terörist Abdulkadir Masraripov, 25 yaşındaki Mısırlı Tene Tirare ile aynı odada, yatakta yakalandı. Bu sırada silahını kullanmaya kalkıştı. Ancak ekipler hem teröristi hem de Tene'yi kıskıvrak yakaladı.





* DEAŞ'lı terörist ilk olarak Zeytinburnu'ndaki bu evde saklandı.



FERİT ZENGİN-NAZİF KARAMAN

