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'da helikopter destekli

Terörle mücadele kapsamında Okmeydanı'nda yapılan da DHKP/C'li 5 terörist gözaltına alındı. Operasyona helikopterlerle destek sağlandı.

İstanbulda dev operasyon! Helikopterlerle...

Okmeydanı'nda bazı adreslere düzenlenen helikopter destekli terör unda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.

Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi.

Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 09:32
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