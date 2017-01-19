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'da 28 'lı tutuklandı

İstanbulda 28 DEAŞlı tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 12:34
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