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çöktü

İskele çöktü
Antalya Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının si, dün akşam beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı. 3 işçi kendi çabalarıyla kurtuldu. Kalan işçiler için bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucu 4 işçi daha kurtarıldı. İşçilerin iskele demirlerinin altında kaldıkları belirlendi. Yaralı 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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