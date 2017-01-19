İskele çöktü

Antalya Akdeniz Üniversitesi Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının iskelesi, dün akşam beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı. 3 işçi kendi çabalarıyla kurtuldu. Kalan işçiler için bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucu 4 işçi daha kurtarıldı. İşçilerin iskele demirlerinin altında kaldıkları belirlendi. Yaralı 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.
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