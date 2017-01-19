'Isırık' olayı yargıya taşındı

Meclis Genel Kurulunda milletvekilinin ayağının ısırılması yargıya taşındı. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, önce Adli Tıp Kurumundan rapor aldı, sonra da şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumu yaranın ısırıktan kaynaklandığını belirledi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti, AK Partililer ise buna engel olmaya çalıştı. Milletvekili arasındaki tartışmada yumruklar konuştu. Bir milletvekilinin burnu kırıldı, arbede sırasında bir milletvekili de bacağından ısırıldı.

AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, önce Adli Tıp Kurumuna başvurdu, ayağındaki yaranın nedeninin ortaya çıkarılmasını istedi. Adli Tıp da hazırladığı raporda, yaralanmaya ısırığın neden olduğunu belirledi. Balta'nın sosyal medya hesabından paylaştığı raporda "tespit edilen lezyonun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta" denildi.

Raporu alan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu, olaya ilişkin şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Balta'nın kim tarafından ısırıldığının belirlenmesi amacıyla görüntüler incelenecek.

Görüşmeler sırasında çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara hakkında suç duyurusunda bulundu.