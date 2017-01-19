İlk 4 madde kabul edildi

Cumhurbaşkanlığısistemini öngörentarihi anayasa değişikliğiteklifinin 2.turmüzakereleri başladı.Meclis'te dün yapılanoylamalarda 1. madde345 oyla, 2. ve 3. ve 4.maddeler de 342'şeroyla kabul edildi. Buarada Başbakan Yıldırım,anayasa değişikliğikonusunda 367'ye benzerbir garabeti çıkarmagayreti içerisine girenlerin olduğunusöyleyerek vekilleri uyardı: AK Parti içindefitneye izin vermeyin. Oylarınızı hukukitartışma yataracak şekilde de kullanmayın.
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