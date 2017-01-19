İlk 4 madde kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören tarihi anayasa değişikliği teklifinin 2.tur müzakereleri başladı. Meclis'te dün yapılan oylamalarda 1. madde 345 oyla, 2. ve 3. ve 4. maddeler de 342'şer oyla kabul edildi. Bu arada Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği konusunda 367'ye benzer bir garabeti çıkarma gayreti içerisine girenlerin olduğunu söyleyerek vekilleri uyardı: AK Parti içinde fitneye izin vermeyin. Oylarınızı hukuki tartışma yataracak şekilde de kullanmayın.