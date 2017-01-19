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Foto-kapan!

Foto-kapan!
Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla avlanan kaçak avcılara göz açtırmadı. Terkos Gölü'nde yapan T.A. ve A.B., ava yasak bölgede avlanmak ve koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması suçlarından 4 bin 163 TL para cezası aldı. Ekipler, yasa dışı avcılıkla olan mücadelesini sosyal medyaya da taşıdı. Vurduğu ördek ve çulluğun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan İ.K.'ye toplam 8 bin 200 TL para cezası uygulandı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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