Foto-kapan!

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla avlanan kaçak avcılara göz açtırmadı. Terkos Gölü'nde ruhsatsız avcılık yapan T.A. ve A.B., ava yasak bölgede avlanmak ve koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması suçlarından 4 bin 163 TL para cezası aldı. Ekipler, yasa dışı avcılıkla olan mücadelesini sosyal medyaya da taşıdı. Vurduğu ördek ve çulluğun fotoğrafınısosyal medyadanpaylaşan İ.K.'yetoplam 8 bin 200 TLpara cezasıuygulandı.
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