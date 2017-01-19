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'cü kaymakamın eşi de gözaltına alındı!

 soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de Kayseri'de gözaltına alındı.

FETÖcü kaymakamın eşi de gözaltına alındı!

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında dün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde gözaltına alındı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi.

Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması ""u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 15:44
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