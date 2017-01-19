Ev taşıma!

Sürücüler, yolda karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sinop'unErgelek İlçesi'nde yaşayan Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma evini, kamyonuna yükleyip tarlasına taşıdı. Yoldan geçenev yüklü kamyonu görenvatandaşlar ise hemen ceptelefonlarına sarılarak bu anıfotoğrafladı. "Baba yadigarı" diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor" dedi.
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