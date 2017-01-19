Ev taşıma!

Sürücüler, yolda karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. Sinop'un Ergelek İlçesi'nde yaşayan Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma evini, kamyonuna yükleyip tarlasına taşıdı. Yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar ise hemen cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladı. "Baba yadigarı" diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor" dedi.