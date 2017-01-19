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Çocuk Özbek ailede

Terörist Abdulkadir Masharipov, ’dan nasıl çıktığını anlattı. Kaçtıktan sonra eve gittiğini belirten terörist 4 yaşındaki oğlunu ise Özbek bir aileye verdiğini söyledi

Çocuk Özbek ailede
Yılbaşı gecesi 'da 39 kişiyi katleden 'lı terörist İstanbul polisinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Teröristin yakalandığı evde Iraklı bir erkek ve 3 kadın vardı. Teröristin 4 yaşındaki oğlunun da yanında olduğu iddia edilmişti. Hatta Esenyurt'taki lüks sitenin sakinleri operasyon sırasında bir çocuğun da polisler tarafından götürüldüğünü iddia etti. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı. Vali Vasip Şahin "Teröristin çocuğu yanında mıydı?" sorusu üzerine yanında olmadığını kaydederek, "Çocuk yanında değildi, kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi" karşılığını verdi. Masharipov'un yakalandığında çocuğunun yanında bulunmaması üzerine akıllara "Teröristin çocuğu nerede?" sorusu geldi. Sorgusu devam eden terörist ise dün ifadesinde bazı önemli bilgiler verdi. Aslında kendisinin canlı bomba olacağını anlatan Masharipov "Ben canlı bomba olacağımı sanıyordum. Ancak emir silahlı saldırı şeklinde geldi. Reina'dan sağ çıkacağımı sanmıyordum. Son flash bang (ışık bombası) elimde patlayınca hafif yaralandım. Yaralılarla beraber çıktım. Canlı çıktığıma şaşırdım. Aileme uğradıktan sonra oğlumu alarak yetiştirsinler diye Özbek bir aileye verdim" diye konuştu.

POLİSİ ÖLDÜRMEDEN GİREMEZDİM
Reina canisinin ifadeleri adeta kan dondurdu. Türkçe'yi az bilen terörist soruları Rusça cevaplandırdı. Canavar, 'Niye Reina'ya saldırdın?' sorusuna 'Onlar kafir, olduğu için oraya saldırdım' dedi. Terörist şöyle devam etti: İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden Reina'ya giremezdim. Taksim'de çektiğim keşif görüntüsü yapacağım canlı bomba eylemi içindi. Çektiğim görüntüyü Rakka'ya yolladım. DEAŞ'ın İstanbul emiri Hoca Aka tarafından uygun bulundu. Güvenlik nedeniyle vazgeçtim. Reina'daki eylemi Rakka'ya bildirdim, kaçmamı ayarlacaklardı. Konya'daki hücrenin bana ulaşağını söylediler. Sessizce onları beklemeye başladım. 5 ev değiştirdikten sonra eşi Dina ile birlikte Esenyurt'taki eve yerleştik. 2015 yılında İran'da sahte pasaport yüzünden 1 ay hapis yattım.



İNTİKAM TİMİ'NE GİDEBİLİR
Terörist Abdulkadir Masharipov'un erkek çocuğunu eşine değil de Özbek bir aileye vermesi akıllara soru işaretlerini getirdi. DEAŞ'ın, eylemlerde kullandığı teröristlerin çocuklarını Eşbal el Halife (Halife'nin Yavru Aslanları) ismiyle "İntikam Timi" oluşturmak üzere yetiştirdiği ortaya çıkmıştı. Ekipler aileye ulaşmaya çalışırken Özbek ailenin ise çocuğu Rakka'ya kaçırma ihtimali üzerinde duruldu.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Bunlarin din ve imanla hic bir insani degerle ilgisi yok Beyinlerine şiringayla IBLIS VEBASI enjekte edilmis uyusturulmus MONARCH KÖLELERI tam bi ZOMBI sürüsü .KUKLA Bebek CHUCKY- LER Reina saldirisi oldugu gece Berlindeki katilde uyusturucu kullanicisiymis BND tarafindan informant olarak kullanildigi hatta BND tarafindan italyaya kacirilipp orada gece yarisi kimlik soran italyan polisle cikan catismada Sözde bir polisi yaraladigi sonra öldürüldügü yani infaz ettirdikleri söyleniyor. Yarali polis piyasa da yok catismayi gören duyanda yok sadece bir kamara görüntüsü de üc kisi devamini niye göstermiyorlar demek ki catisma yok

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cevapla 19.01.2017 02:51
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