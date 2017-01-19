Çocuk Özbek ailede

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov İstanbul polisinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Teröristin yakalandığı evde Iraklı bir erkek ve 3 kadın vardı. Teröristin 4 yaşındaki oğlunun da yanında olduğu iddia edilmişti. Hatta Esenyurt'taki lüks sitenin sakinleri operasyon sırasında bir çocuğun da polisler tarafından götürüldüğünü iddia etti. Ancak bu iddialar doğru çıkmadı. Vali Vasip Şahin "Teröristin çocuğu yanında mıydı?" sorusu üzerine yanında olmadığını kaydederek, "Çocuk yanında değildi, kız çocuğu annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi" karşılığını verdi. Masharipov'un yakalandığında çocuğunun yanında bulunmaması üzerine akıllara "Teröristin çocuğu nerede?" sorusu geldi. Sorgusu devam eden terörist ise dün ifadesinde bazı önemli bilgiler verdi. Aslında kendisinin canlı bomba olacağını anlatan Masharipov "Ben canlı bomba olacağımı sanıyordum. Ancak emir silahlı saldırı şeklinde geldi. Reina'dan sağ çıkacağımı sanmıyordum. Son flash bang (ışıkbombası) elimde patlayınca hafifyaralandım. Yaralılarla beraberçıktım. Canlı çıktığıma şaşırdım.Aileme uğradıktan sonra oğlumualarak yetiştirsinler diye Özbek biraileye verdim" diye konuştu.
POLİSİÖLDÜRMEDENGİREMEZDİM
Reina canisinin ifadeleri adeta kan dondurdu. Türkçe'yi az bilen terörist soruları Rusça cevaplandırdı. Canavar, 'Niye Reina'ya saldırdın?' sorusuna 'Onlar kafir, olduğu için oraya saldırdım' dedi. Terörist şöyle devam etti: İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden Reina'ya giremezdim. Taksim'de çektiğim keşif görüntüsü yapacağım canlı bomba eylemi içindi. Çektiğim görüntüyü Rakka'ya yolladım. DEAŞ'ın İstanbul emiri Hoca Aka tarafından uygun bulundu. Güvenlik nedeniyle vazgeçtim. Reina'daki eylemi Rakka'ya bildirdim, kaçmamı ayarlacaklardı. Konya'daki hücrenin bana ulaşağını söylediler. Sessizce onları beklemeye başladım. 5 ev değiştirdikten sonra eşi Dina ile birlikte Esenyurt'taki eve yerleştik. 2015 yılında İran'da sahte pasaport yüzünden 1 ay hapis yattım.
İNTİKAMTİMİ'NEGİDEBİLİR TeröristAbdulkadirMasharipov'unerkekçocuğunueşinedeğil deÖzbek biraileye vermesi akıllara soru işaretlerinigetirdi. DEAŞ'ın, eylemlerde kullandığıteröristlerin çocuklarını Eşbal elHalife (Halife'nin Yavru Aslanları)ismiyle "İntikam Timi" oluşturmaküzere yetiştirdiği ortaya çıkmıştı.Ekipler aileye ulaşmaya çalışırkenÖzbek ailenin ise çocuğu Rakka'yakaçırma ihtimali üzerinde duruldu.
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Bunlarin din ve imanla hic bir insani degerle ilgisi yok Beyinlerine şiringayla IBLIS VEBASI enjekte edilmis uyusturulmus MONARCH KÖLELERI tam bi ZOMBI sürüsü .KUKLA Bebek CHUCKY- LER Reina saldirisi oldugu gece Berlindeki katilde uyusturucu kullanicisiymis BND tarafindan informant olarak kullanildigi hatta BND tarafindan italyaya kacirilipp orada gece yarisi kimlik soran italyan polisle cikan catismada Sözde bir polisi yaraladigi sonra öldürüldügü yani infaz ettirdikleri söyleniyor. Yarali polis piyasa da yok catismayi gören duyanda yok sadece bir kamara görüntüsü de üc kisi devamini niye göstermiyorlar demek ki catisma yok
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