Bu da eğitimefobi

Öğretmen görünce ağlayıp titreyen, tepki vermeyen hatta bayılan Burcu Pehlivan’a ‘kaygı bozukluğu’ teşhisi konuldu. Okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ailesi, “Eve gelen hocayı görünce de ağlıyor susuyor. Çaresiz kaldık. Okumasını istiyoruz” dedi
EğitimefobiBu daÖğretmen görünce ağlayıp titreyen,tepki vermeyen hatta bayılan BurcuPehlivan'a 'kaygı bozukluğu' teşhisikonuldu. Okulunu bırakmak zorundakaldı. Ailesi, "Eve gelen hocayıgörünce de ağlıyor susuyor. Çaresizkaldık. Okumasını istiyoruz" dediSİVAS'TA yaşayan Muhittin veFadime Pehlivan'ın kızları Burcu(10), ilkokula başladığında öğretmeninigörünce ağlamaya başladı. Derslerdehiç tepki vermeyip konuşmadı. Hattabazen burnu bile kanadı. Ağzınıbıçak açmayan küçük kız, zamanzamanda ateşlenip bayıldı. Birçokkez hastanede gözünü açtı. DoktorlarBurcu'ya 'kaygı bozukluğu' teşhisikoydu. Tanının ardından 5 yıl boyuncailaç tedavisi gördü. Her ay da psikiyatristegötürüldü. Annesinin derslerdekisıra arkadaşlığı sayesinde isegüç bela ilkokulu bitirmeyi başardı.Ancak ortaokula geçtiğinde okulyönetimini annesinin derslere katılmasınaizin vermedi. Bunun üzerine aile,Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.Burcu'ya haftada 2 gün üçer saat evdeeğitim olanağı verildi. Ancak eve gelenöğretmenlerle de iletişim sorunuyaşadı.
'NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'
Yıllardır kızlarının rahatsızlığına çare bulmak için mücadele ettiklerini belirten anne Fadime Pevlihan, "1.5yaşındayken bacadan düşmüştü. Doktorlar depresyon kaynaklı olabileceğini söylediler. Sınıfta yanında otururken hoca soru soruyor, kızım da 'Anne ben bilmiyorum' diyerek ağlıyor, ateşleniyor, okula gideceğini bildiği zaman sabaha kadar uyumuyor. Okuldankaçıyor, kayboluyor. Evde eğitimveren hocasını görünce de susuyor. Ama öğretmeni yokken okuyor ve yazıyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Kızımın okumasını istiyorum" dedi. İşsiz olan baba Muhittin Pehlivan ise "Milli Eğitim Bakanlığımızdan sesimizi duymalarını istiyorum. Çocuğumuza bir çare bulunmasını bekliyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. İşe gidemiyorum, masraflarayetişemiyorum. Her gün kızımınpeşinden gitsem eve bakacak kimseyok" şeklinde konuştu.
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