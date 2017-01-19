Bu da eğitimefobi

Eğitimefobi Bu da Öğretmen görünce ağlayıp titreyen, tepki vermeyen hatta bayılan Burcu Pehlivan'a 'kaygı bozukluğu' teşhisi konuldu. Okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ailesi, "Eve gelen hocayı görünce de ağlıyor susuyor. Çaresiz kaldık. Okumasını istiyoruz" dedi SİVAS'TA yaşayan Muhittin ve Fadime Pehlivan'ın kızları Burcu (10), ilkokula başladığında öğretmenini görünce ağlamaya başladı. Derslerde hiç tepki vermeyip konuşmadı. Hatta bazen burnu bile kanadı. Ağzını bıçak açmayan küçük kız, zaman zamanda ateşlenip bayıldı. Birçok kez hastanede gözünü açtı. Doktorlar Burcu'ya 'kaygı bozukluğu' teşhisi koydu. Tanının ardından 5 yıl boyunca ilaç tedavisi gördü. Her ay da psikiyatriste götürüldü. Annesinin derslerdeki sıra arkadaşlığı sayesinde ise güç bela ilkokulu bitirmeyi başardı. Ancak ortaokula geçtiğinde okul yönetimini annesinin derslere katılmasına izin vermedi. Bunun üzerine aile, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Burcu'ya haftada 2 gün üçer saat evde eğitim olanağı verildi. Ancak eve gelen öğretmenlerle de iletişim sorunu yaşadı.



'NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Yıllardır kızlarının rahatsızlığına çare bulmak için mücadele ettiklerini belirten anne Fadime Pevlihan, "1.5 yaşındayken bacadan düşmüştü. Doktorlar depresyon kaynaklı olabileceğini söylediler. Sınıfta yanında otururken hoca soru soruyor, kızım da 'Anne ben bilmiyorum' diyerek ağlıyor, ateşleniyor, okula gideceğini bildiği zaman sabaha kadar uyumuyor. Okuldan kaçıyor, kayboluyor. Evde eğitim veren hocasını görünce de susuyor. Ama öğretmeni yokken okuyor ve yazıyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Kızımın okumasını istiyorum" dedi. İşsiz olan baba Muhittin Pehlivan ise "Milli Eğitim Bakanlığımızdan sesimizi duymalarını istiyorum. Çocuğumuza bir çare bulunmasını bekliyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. İşe gidemiyorum, masraflara yetişemiyorum. Her gün kızımın peşinden gitsem eve bakacak kimse yok" şeklinde konuştu.