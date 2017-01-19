Bozdağ'dan elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Yarın sizi çıkaracağız, falan tarihte çıkacaksınız, öldürücü darbeyi vuracağız diyorlar. Kaç tarih verdiler hatırlar mısınız? Filan tarihte tamam, falan tarihte tamam. Bu tarihlerin hepsi yalan çıktı. 99 tane tarih verildi 99'u da yalan çıktı." ifadelerine yer verdi.



Bakan Bozdağ'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

FETÖ ÇOCUKLARIN AKLINI, RUHUNU, KALBİNİ ESİR ALDI

Cennet vaadedilmek suretiyle sabredelince cennet gibi bir nimete kavuşacakları motivasyonu yapılıyor. Yarın sizi çıkaracağız, falan tarihte çıkacaksınız, öldürücü darbeyi vuracağız diyorlar. Kaç tarih verdiler hatırlar mısınız? Filan tarihte tamam, falan tarihte tamam. Bu tarihlerin hepsi yalan çıktı. 99 tane tarih verildi 99'u da yalan çıktı. Ben buradan özellikle bu örgüt üyeliği nedeniyle içeride bulunan veya firarda olanların ailelerine sesleniyorum; lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. FETÖ'nün çocuklarını aklını, kalbini, ruhunu esir aldığını görüyoruz, siz de görüyorsunuz. O yüzden çocukluğunuzun özgürlüğü için mücadele edin. Evlatlarınızı yalnız bırakmayın onlara sahip çıkın.

BU SÖZLERLER TETİKÇİLERİNE TALİMAT VERDİLER

Geçenlerde bir suikastle ilgili haberler geldi. "Çok önemli kişiler öldürecek, ondan sonra suçu bizim üzerimize atacaklar" dediler. Bu sözlerle tetikçilerine talimat verdiler. İnsanların çocuklarını bütün terör örgütlerine karşı koruması gerekiyor. Anne ve babalarının vazifesi daha da önemlidir bu açıdan. Son olarak ABD'de yarın yeni bir dönem başlıyor. Yeni Başkan'ın hem Amerika halkı hem de dünya devletleri ve halkları için başarılı işler yapmasını, gözyaşı ve kanın durmasında başarılı olmasını diliyorum. Böyle bir başarı her açıdan insanlar ve bölgeler için faydalı sonuçlar verecektir.

SAYIN TRUMP DÖNEMİNDE OLUMLU İŞLER OLACAĞI SİNYALİ VAR

Terörist Gülen'in iadesiyle ilgili sayın Obama döneminde yaptığımız girişmeler maalesef akim kaldı. Sayın ABD Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiğimde bu dosyaları mahal mahkemelere göndermenizi rica ettim. Kendisine geçici tutuklamayla ilgili çok muhkem bir dosya olduğunu, güçlü deliller içerdiğini, bu dosyada geçici tutuklama yapılamayacaksa başka hiçbir geçici tutuklama yapılamayacağını söyledik. O günden bugüne değişen bir şey yok. Bir adım yol alamadık. FETÖ elebaşısı oradan Türkiye ve Türk Milleti aleyhinde olmaya devam ediyor. Sayın Trump döneminde bu konuda olumlu gelişmeler olacağına dair sinyaller var.