Big Mama hafifledi

Makedonyalı ünlü sanatçı "Big Mama" lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için geçen hafta Samsun'a gitti. Buradaki Büyük Anadolu Hastanesi'nde gastrik by-pass ameliyatı geçirdi. Doktorlar Kasami'nin 1 yıl içinde fazla kilolarının yüzde 80'inden kurtulacağını söyledi. Ünlü yıldız ise operasyonun ardından 1 haftada 6 kilo verdi. Kasami, "Ameliyat oldum ve 6 kilo verdim. Karnımı tutup gideceğimi bekliyordum ama şu anda kalkıp dans edebilirim" dedi.