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hafifledi

Big Mama hafifledi
Makedonyalı ünlü sanatçı "Big Mama" lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için geçen hafta Samsun'a gitti. Buradaki Büyük Anadolu Hastanesi'nde gastrik by-pass ameliyatı geçirdi. Doktorlar Kasami'nin 1 yıl içinde fazla kilolarının yüzde 80'inden kurtulacağını söyledi. Ünlü yıldız ise operasyonun ardından 1 haftada 6 kilo verdi. Kasami, "Ameliyat oldum ve 6 kilo verdim. Karnımı tutup gideceğimi bekliyordum ama şu anda kalkıp dans edebilirim" dedi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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