Big Mama hafifledi

Makedonyalı ünlü sanatçı "Big Mama" lakaplı Besjana Kasami, fazla kilolarından kurtulmak için geçen hafta Samsun'a gitti. Buradaki Büyük AnadoluHastanesi'nde gastrikby-pass ameliyatı geçirdi. Doktorlar Kasami'nin 1 yıl içinde fazla kilolarının yüzde80'inden kurtulacağını söyledi. Ünlü yıldız ise operasyonun ardından 1 haftada 6 kilo verdi. Kasami, "Ameliyatoldum ve 6 kiloverdim. Karnımı tutupgideceğimi bekliyordumama şu anda kalkıpdans edebilirim" dedi.
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