Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında eski CHP'li, bağımsız vekil Aylin Nazlıaka kendisini kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi.
OTURUMA ARA VERİLDİ
Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.
Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.
NAZLIAKA KÜRSÜDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kelepçenin takılı olduğu mikrofon yerinden çıkarılarak kelepçe söküldü ve Nazlıaka CHP'li vekiller tarafından kürsüden uzaklaştırılarak kulise götürüldü. Bu sırada kadın milletvekilleri arasında kavga çıktığı görüldü.
kalan karakter 1000
Nazliaka figene heveslendi herhaliyle belli
aylin hanım beledyeden kaçak su kullandığını hala unutmadık sen kocaman bir hiçsin
DELİ DELİ KULAKLARI KÜPELİ
BİZİM KÖYÜN DELİSİ AYLİN NAZLI AKA
CHPKK RUHUNU FETÖYE SATMIŞ ..............NOKTA
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.