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kendini kürsüye kelepçeledi

TBMM Genel Kurulu, tarihinin en çirkin görüntülerine sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili anayasa görüşmelerini engellemek için kendini kürsüye kelepçeledi. Nazlıaka eylemini sonlandırmayınca oturuma ara verildi.

Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında eski CHP'li, bağımsız vekil kendisini kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi.

OTURUMA ARA VERİLDİ
Tutuklu vekillerin oy kullanmasına izin verilip verilmemesi konusundaki tartışma esnasında kürsüye çıkan Nazlıaka, kendini buradaki mikrofona kelepçeledi. Nazlıaka, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın tüm ikazlarına rağmen kürsüden inmeyince oturuma ara verildi.

Bahçekapılı'nın Nazlıaka'ya "tamam Sayın Nazlıaka, yeterince basına konu oldunuz, size söz hakkı vermedim, lütfen yerinize geçin" şeklinde tepki gösterirken, vekiller arasında da tartışmalar yaşandı.

NAZLIAKA KÜRSÜDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kelepçenin takılı olduğu mikrofon yerinden çıkarılarak kelepçe söküldü ve Nazlıaka CHP'li vekiller tarafından kürsüden uzaklaştırılarak kulise götürüldü. Bu sırada kadın milletvekilleri arasında kavga çıktığı görüldü.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 19:24
YORUMLAR 26 yorum yapıldı

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DENIZ DENIZ

Nazliaka figene heveslendi herhaliyle belli

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 00:20
azat azat

aylin hanım beledyeden kaçak su kullandığını hala unutmadık sen kocaman bir hiçsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:15
UYGAR UYGAR

DELİ DELİ KULAKLARI KÜPELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:14
BEYHAN BEYHAN

BİZİM KÖYÜN DELİSİ AYLİN NAZLI AKA

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:12
FURKAN FURKAN

CHPKK RUHUNU FETÖYE SATMIŞ ..............NOKTA

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:12
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