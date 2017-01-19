Aracın üstüne çığ düştü

Güneşin cömert davrandığı Antalya'nın Alanya İlçesi, doğu illerini aratmadı. Tatil cenneti karla kaplandı.Toros Dağları zirvesindeki karla kaplı yaylaya gitmeye çalışan 26 yaşındakiMusa Alanay'ın hafif ticari aracı çığ altında kaldı. Alanay, olayı yara almadan atlattı. Kara gömülen araç ise uzun uğraşların ardından karın altından çıkarıldı. Musa Alanay, "Yolda ilerlerken anidenarabanın önü ve üzeri karla kaplandı.Allah korudu" ifadelerini kullandı.
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