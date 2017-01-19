Yol Durumu
  1. Foto-kapan!
  2. Suriye’de üç farklı senaryo

Aracın üstüne çığ düştü

Aracın üstüne çığ düştü
Güneşin cömert davrandığı Antalya'nın Alanya İlçesi, doğu illerini aratmadı. Tatil cenneti karla kaplandı. Toros Dağları zirvesindeki karla kaplı yaylaya gitmeye çalışan 26 yaşındaki Musa Alanay'ın hafif ticari aracı çığ altında kaldı. Alanay, olayı yara almadan atlattı. Kara gömülen araç ise uzun uğraşların ardından karın altından çıkarıldı. Musa Alanay, "Yolda ilerlerken aniden arabanın önü ve üzeri karla kaplandı. Allah korudu" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar